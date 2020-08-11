В Омске сорвали сроки благоустройства Советского парка и сквера Молодоженов

На проблемных объектах даже не уложили новый асфальт и плитку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Работы по благоустройству городских объектов ведутся во всех округах Омска. Сегодня глава департамента городского хозяйства, первый вице-мэр Евгений Фомин провел инспекцию по объектам в Нефтяниках.

Серьезные отставания от графика работ выявили в Советском парке. Там сняли асфальт, разобрали старые железобетонные конструкции, но основные работы проходят с задержками. В парке должны были обновить лестницы, пандусы, поставить новые металлоконструкции, уложить тротуарную плитку, но по факту ни один из видов работ не закончен. Есть серьезные сомнения, что подрядчик успеет во 20 августа установить в парке фонтан.

На другой площадке, в сквере Молодоженов, процесс вовсе затормозился на подготовительном этапе. Там только сняли асфальт и выкорчевали старые пни. До 20 августа в сквере должны появиться новая плитка на дорожках и спортивная площадка.

- Иногда в тендерах участвуют не очень добросовестные подрядные организации. Зачастую они занижают цену и выигрывают аукционы сразу по нескольким объектам, не оценивая реальную перспективу их выполнения. Какие у нас рычаги? Это контроль за сроками и качеством работ, штрафные санкции и обращение в антимонопольную службу для включения данного подрядчика в реестр недобросовестных, чтобы исключить его дальнейшие попытки участвовать в аукционах, – рассказал о возможных мерах воздействия на нерадивых подрядчиков Фомин.

Сейчас компании "А-Лига" вынесены предписания и штраф за несоблюдение графиков работ, но у подрядчика еще есть шанс довести ремонт до конца и получить полную оплату, уточнили в пресс-службе мэрии.