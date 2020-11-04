Коронавирус в Омске, последние новости на 4 ноября 2020: Врачи дали совет сибирякам, боящимся ковида, а школьникам продлят каникулы

Под работу с пациентами с коронавирусом перевели МСЧ-7. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Вторая волна коронавируса вносит свои коррективы в нашу жизнь. И последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 4 ноября 2020 лишнее тому подтверждение. Омские школьники хоть и такой ценой, но получили дополнительные дни отдыха. Им продляют каникулы. Об этом стало известно накануне. В родительских чатах омичей активно распространяется аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос министра образования Омской области Татьяны Дерновой сообщает буквально следующее:

- Мы продлеваем каникулы всем без исключения учреждениям. И даже тем, которые закончили отдыхать и вышли учиться 2-3 ноября. Продлеваем каникулы до 14 ноября для школьников, у кого пятидневка, и до 13-го - для пятидневки.

В минобразования отрицать планы не стали, но подчеркнули: официально решение еще не принято. Однако для омичей и школьников это уже формальность. Кстати, скорее всего, в ближайшее время несовершеннолетним запретят одним появляться в кафе, кинотеатрах и торговых центрах.

Любопытной оказалась и встреча губернатора Александра Буркова с главными врачами омских поликлиник. Правда, перед этим он решил посетить поликлинику №13 и лично посмотреть, что там творится. Что же увидел губернатор: полные коридоры людей и очереди к врачам. Система омского здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Заявил об этом и глава региона на встрече с медиками.

- Мы видим, что нагрузка на врачей выросла в два-три раза. В коллективах сотрудники болеют, в тех же поликлиниках - от 15% до 20% личного состава. Ситуация непростая. Мы сегодня уже с представителями наших учреждений разбирали детально, что нам нужно сделать, чтобы защитить омичей, - сказал омский губернатор.

А вот главные врачи поликлиник попеняли на СМИ и соцсети. Она заявили, что паника в обществе мешает им работать. И дали совет омичам, которые так бояться коронавируса и при малейших симптомах требуют направление на КТ или госпитализировать их.

- Мешает паника, которую видим в обществе. Лучше бы пациенты знали, как правильно себя вести, чтобы не заразиться, когда приглашать доктора посоветоваться, что нужно делать, когда нужно госпитализироваться, - высказался на встрече с губернатором главный врач МСЧ №4 Юрий Филатов.

По его словам, лишь у некоторых омичей ковид протекает тяжело. В основном же течение болезни проходит легко и без симптомов.

Высказались по поводу больших очередей в поликлиниках и в омском минздраве.

- К сожалению, если в «доковидные» времена врач принимал в день порядка 15 человек и должен был заглянуть еще к 5 пациентам на дому, то сегодня в ежедневном списке обычного терапевта – больше 50 фамилий, - сказали в ведомстве.

Тем временем, очередную омскую больницу переводят на работу с ковидом. Теперь принимать пациентов с коронавирусом будут в МСЧ №7. Там для этого развернут дополнительно 130 коек.