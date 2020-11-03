В минздраве объяснили, почему омичи так долго ждут врача на дом

Дозвониться до поликлиник теперь не так просто. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В период пандемии вызвать врача на дом становиться не так-то просто. Соцсети завалены жалобами омичей на то, что терапевта иногда приходится ждать сутками. В региональном минздраве отчасти объяснили, почему так происходит. Там сослались на резкий рост вызовов. Хотя сибиряки и так понимали, в чем дело.

- К сожалению, если в «доковидные» времена врач принимал в день порядка 15 человек и должен был заглянуть еще к 5 пациентам на дому, то сегодня в ежедневном списке обычного терапевта – больше 50 фамилий, - заявили в омском минздраве.

Объяснили в ведомстве и по какому принципу врачи решают, к какому пациенту идти в первую очередь, а кто может подождать.

- Доктор распределяет последовательность вызовов, исходя из состояния пациента, а также руководствуясь необходимостью охватить как можно больший круг людей за один выход», – заявили в пресс-службе регионального Минздрава, - сообщили в омском минздраве.