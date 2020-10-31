«Ждал врача 8 дней», «Маму не направили на КТ, и она умерла»: Истории сибиряков с ковидом, столкнувшихся с проблемами омской медицины

В больницах еще на днях была нехватка мест. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Абсолютно дикая история со скорыми у здания минздрава, не сумевшими найти места в больницах для пациентов, показала серьезность ситуации с пандемией в Омске. В регион прилетели проверяющие из Москвы. Проблему с оказанием медицинской помощи признал и губернатор Александр Бурков, который жестко раскритиковал ведомство. Чиновникам минздрава он рекомендовал пообщаться с жителями и почитать соцсети. В интернете действительно множество историй омичей, пытавшихся добиться помощи врачей. «Комсомолка» решила сэкономить время руководителей минздрава: мы сами нашли самые показательные истории сибиряков в соцсетях и рассказываем о них. Возможно, это позволит сделать ведомству Ирины Солдатовой правильные выводы.

«ЖИВ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО НЕ РАССЧИТЫВАЛ НА ПОМОЩЬ»

У омича без каких-либо симптомов в середине октября резко поднялась температура до 39,3. Как водится, первое время он попытался лечиться сам. Думал, продуло, с кем не бывает. Но дальше ему становится все хуже.

- Состояние ухудшается с каждой минутой, у меня все симптомы COVID-19. Это трое суток ада: двинуться невозможно, ощущение, что черти из тебя вытаскивают все нервы, жилы и ломают кости, температура скачет от 35 до 39, потеря осязания и обоняния 100%. Встать с кровати нереально. Понимаю, что это уже не шутки и соответственно официально пытаюсь вызвать врача, - рассказывает сибиряк.

Далее пациент пытался безуспешно дозвониться в больницу. Делал он это трое суток и совершенно разными способами.

- Звонить в Горбольницу № 2 бесполезно: постоянно занято, а второй телефон тупо не работает. Пишу официальное письмо на электронную почту, указанную на сайте для вызова терапевта. Идти туда сам – не могу, я не собираюсь заражать других. Тем более что там очереди по 50 человек и люди до трех часов стоят в регистратуру. Скорую вызывать – так эти так загружены что по трое суток едут. Самостоятельно в 9 утра еду в Диагностический центр и платно сдаю анализ на COVID-19.

Параллельно все трое суток пациент пытается вызвать на дом терапевта, на электронную почту больницы он шлет просьбы прийти и грозит жалобами на бездействие медиков.

- Наконец-то, получаю ответ – «Принято». И тишина. Состояние ухудшается, дышать тяжело. Хоть температуру сбил. В ночь самостоятельно делаю КТ – диагноз двустороннее воспаление легких. Результата мазка из диагностического центра по-прежнему нет. Терапевта тоже нет. Дозвонился до приемной министра Солдатовой – там еще на меня наехали, пришлось поругаться. Перезвонили спустя час и сказали: «Сегодня или завтра ожидайте врача».

По его словам, прошло 8 дней, но терапевт так и не пришел. Тест все-таки подтвердил коронавирус. Сибиряк уверен: жив он остался лишь потому, что не стал ждать помощи врачей, а действовал сам.

- Я жду врача 8 дней! Я работающий человек и мне нужно обоснование отсутствия на рабочем месте. Сразу объясняю, почему я еще «жив» при COVID-19: - я не стал ждать пока ко мне придет терапевт, так как я бы его не дождался, вынесли бы вперед ногами. Пошел и купил пару пачек Азитромицина в первую же ночь, объехал в 3 часа ночи все аптеки в центре, но смог найти. И благодаря этому я еще дышу, просто вовремя начал принимать лекарство. Сейчас мне антибиотики прислали с Амурской области, так как в городе их нет. Берегите себя и близких – это очень серьезно, не все выживут и это страшно.

«ЭТО ДОВЕДЕНИЕ ДО ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА»

Омичка рассказала об истории болезни 73-летней мамы, у которой целый букет хронических болячек: диабет, астма, высокое давление и лишний вес. После вызова медиков ей поставили диагноз ОРВИ. Из симптомов только была только слабость. Закончилось все печально.

- Я вызвала скорую, маму сразу повезли на КТ: 50% поражения легких. Мамочка 16-го числа умерла в Горбольнице №1. Это все отдельная история, даже описывать все это страшно. Не хочу оценивать действия участкового врача, который сразу не сделал КТ. На сегодня у меня слабость, одышка, кашель, температура, адские головные боли и по утрам откашливается какая-то дрянь.

Попала к врачу сегодня - сидела девочка лет 20. Давление измерила, при том, что у меня был прямой постоянный контакт с ковидными больными, мне не измерили сатурацию, температуру, выписали Арбидол и все!

Сибирячка говорит, что попросила направление на КТ, но ее не обнадежили: ответили, что поставят в очередь на следующую неделю.

- А доживу я до нее на Арбидоле? Кому это уже будет нужно? На горячую линию министерства здравоохранения я звонила 3.5 часа. Каждые 30 минут сброс и снова «оставайтесь на линии», - делится своей бедой омичка. - К чему я все это пишу: мне страшно за свою жизнь. Очень. Спасибо моей подружке педиатру, девочкам из других городов, которые оперативно помогли составить план лечения и достать антибиотики, чтобы дожить до этого злосчастного КТ. На сегодняшний день наша медицина – это доведение до естественного отбора.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Больницы принимают пациентов лишь со скорой и до 12 часов»

- У моей мамы поднялась температура до 39.5. Самочувствие начало ухудшаться. Вызывали скорую, которую ждали 5 часов. При осмотре ничего толком не сказали, легкие послушали и сказали, что все чисто. Сказали, что в КТ нет необходимости, мол, ждите терапевта. Выписали антибиотик. Врач пришел через день. Сказал что все нормально, пейте таблетки, которые вам прописали.

Температура не падала ниже 38.5. Мы решили сами сделать КТ легких платно. Съездили кровь на коронавирус - отрицательный результат. Т. е. у мамы пневмония (воспаление легких). Через неделю днем все-таки вызвали скорую, которая приехала через 9 часов. Просили отвезти в больницу в стационар. Но выясняется, чтобы попасть в больницу, нужно было вызывать скорую в 8 утра. Больницы принимают пациентов только со скорой и до 12 часов. Не успели - звоните завтра. Как так? А что делать людям в таких ситуациях? Почему не принимают людей, которые нуждаются в медицинской помощи именно в стационаре? Ни один телефон горячей линии Минздрава не отвечает. Куда обращаться? Получается, никому не нужны больные люди.

СКАЗАНО

«Вы на землю спуститесь – с народом пообщайтесь!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Чьи-то личные амбиции сегодня реально наносят ущерб и работе минздрава, и всей системе. Исходя из этого, буду делать выводы, если не сможем работать в единой команде. Есть другие лаборатории, которые могут проводить исследования. Почему не можете собрать все, какие есть, проинспектировать их, провести переговоры с Роспотребнадзором об их лицензировании? Чего мы стесняемся? До вас никто не может дозвониться. Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу, нет возможности сдать анализы. Я извиняюсь за высокий тон, милые дамы, но по-другому вы не понимаете. Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, соцсети почитайте!

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