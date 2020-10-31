«Вы на землю спуститесь - поговорите с народом! Соцсети почитайте!»: Губернатор жестко раскритиковал омский минздрав

Ведомство Ирины Солдатовой подверглось критике. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В омском правительстве прошло совещании губернатора с руководством регионального минздрава. Причиной его проведения стали многочисленные жалобы жителей, которые сутками не могли вызвать врачей. К тому же Омск прогремел на всю страну после истории со скорыми, которые привезли пациентов к зданию минздрава. Весь день бригады 03 не могли найти мест в ковидных больницах - они были забиты людьми. В итоге в регион с проверкой приехали представители федерального минздрава.

На совещании Александр Бурков еще раз заявил: виден системный сбой в работе омского ведомства, системной работы нет - все в режиме ручного управления.

- Чьи-то личные амбиции сегодня реально наносят ущерб и работе минздрава, и всей системе. Исходя из этого, буду делать выводы, коллеги, если не сможем работать в единой команде, - сказал губернатор.

Перешел на повышенный тон губернатор и когда затронул тему нехватки мощностей лабораторий, которые делают тесты на коронавирус.

- Есть другие лаборатории, которые могут проводить такие исследования. Почему не можете собрать все, какие есть, проинспектировать их, провести переговоры с Роспотребнадзором об их лицензировании? Чего мы стесняемся? - цитирует Буркова 12 канал. - До вас никто не может дозвониться. Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу, нет возможности сдать анализы. Я извиняюсь за высокий тон, милые дамы, но по-другому вы не понимаете. Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, соцсети почитайте!