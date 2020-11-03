В Омске ищут вандалов, повредивших Звезду Героев на бульваре Победы

Вандалы зачем-то оторвали от памятника несколько букв. Фото: мэрия Омска

ЧП случилось в ночь на 3 ноября на Бульваре Победы. От расположенной на входе Звезды Героям кто-то оторвал несколько букв. Представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства, отвечающего за этот памятник, уже опросили охранника, дежурившего на территории.

Он рассказал, что видел группу молодых людей, гуляющих по бульвару. Причастны ли они к инцидент, будут выяснять силовики. Мэрия уже готовит заявление в полицию. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

– Всех омичей просят внимательно и бережно относиться к общегородскому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории скверов и парков, – призывает пресс-служба горадминистрации.

Также сообщается, что в следующем году на бульваре планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать такие ЧП.

Напомним, во время реконструкции, которая началась в 2018-м и длилась два года, бульвар Победы чуть было не лишился одного из своих символов. Авторы проекта благоустройства решили, что памятник не вписывается в их концепцию и предложили убрать его в парк Победы на Левом берегу. Но местным жителям тогда удалось отстоять Звезду Героям.

Добавим, что случившееся накануне на бульваре Победы, к сожалению, не единственный случай вандализма в Омске. «Комсомолка» писала, например, о повреждении памятника Городовому на Любинском проспекте. Вандалы отломали от скульптуры саблю.

Когда их поймали, они рассказали, что хотели забрать сувенир в честь выезда в центр города и что сильно раскаиваться.

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