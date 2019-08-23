«Найду уродов – будут восстанавливать!»: владелец памятника Городовому, сломанного омичами, оценил ущерб в 300 тысяч

Не поддающийся логическому объяснению инцидент произошел накануне на Любинском проспекте. 22 августа, примерно в 17.20 компания прогуливавшихся там молодых людей – двое мужчин и девушка – сломали памятник Городовому. Происшествие попало на камеру наблюдения, установленную на здании рядом со скульптурой. Запись уже изучают правоохранители.

– Я первым делом обратился в полицию. У меня по всему периметру стоят камеры, а охрана не заметила – сидели болтали, только потом все выяснилось. При этом я в офисе был. Знал бы, сам бы вышел, разобрался с уродами! – эмоционально прокомментировал «Комсомолке» случившееся владелец скульптуры, омский предприниматель Сергей Жериков. – Но изображения лиц довольно четкие. Надеюсь, этих варваров найдут!

– Это первое подобное происшествие с Городовым?

– Первое. Тут вот писали, что саблю отломали еще месяц назад и она еле держалась. Это неправда. 15 лет скульптура стояла, никто не трогал. Наш Городовой – это же всеобщий любимец, мое детище! Просто не понимаю смысл поступка этих людей.

У одного из символов Омска отломали саблю. Фото: 2gis.com

– Во сколько по предварительным данным оцениваете ущерб?

– Примерно в 300 тысяч. Если найду вандалов – будут восстанавливать, если нет – придется делать это за свой счет.

Три года назад Сергею Жерикову, кстати, уже приходилось защищать Городового. В 2016 году мэрия Омска пыталась отобрать памятник, назвав его «бесхозным». Предпринимателю только через суд удалось отстоять скульптуру и доказать, что она принадлежит ему.

Напомним, это не первый случай, когда прохожие в Омске занимаются каким-то странным собирательством. На улице Спартаковской запасливые горожане зачем-то обдирают искусственные цветы, которыми украсили аллею пирамидальных тополей к «Флоре». Горе-коллекционеры ломают ветки деревьев, чтобы добраться до «трофеев». Жители окрестных домов даже написали петицию, требуя снять довольно странный элемент декора с растений и не провоцировать вандалов.

ЗВОНОК АВТОРУ ПАМЯТНИКА

«За 30 работы впервые с таким встречаюсь!»

Скульптор Игорь ВАХИТОВ:

– Мы сейчас как раз работаем над еще одной скульптурой для города, там много деталей. Нас предостерегали, мол, оторвут их, – рассказал «Комсомолке» скульптор Игорь Вахитов, в чьей мастерской изготовлен памятник. – А я говорю: «В Омске особое отношение, особая культура. Здесь это невозможно». И вот такая катастрофа! Как они отломать-то металлическую деталь умудрились?! Это сколько силы надо было приложить! Я работаю более 30 лет, и впервые с таким случаем сталкиваюсь. Ко мне уже обратился владелец Городового. Будем восстанавливать. Если у автора, Сергей Норышева, сохранились формы от этого памятника, то отлить будет несложно. Все работы займут около недели.