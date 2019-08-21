2019-08-21T12:59:43+03:00
Общество

Омичи ломают деревья, чтобы достать с них искусственные цветы, оставшиеся от «Флоры»

В мэрии однако уверены, что такой декор очень украшает город
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
Изменить размер текста:

С необъяснимым упорством омичи пытаются раздобыть искусственные цветы, которыми к «Флоре» украсили деревья на подходе к скверам в центре. Выставка закончилась, декор остался и теперь не дает покоя любителям прекрасного. Жильцы окрестных домов бьют тревогу в соцсетях.

– Пирамидальные тополя аллеи на улице Спартаковской были украшены искусственными цветами. После проведения выставки декор не был убран, и теперь гуляющие обдирают эти деревья – каждый день ломают ветки, – рассказывает автор поста Роман Соловьев. – Чей-то креатив может обойтись нам потерей уникальной аллеи. То же самое происходит с вязом возле пешеходного перехода на улице Ленина, недалеко от театра драмы: на дерево прикрепили множество декоративных птичек, и нижние ветки уже обломаны или погнуты.

Представители мэрии оперативно ответили на жалобу в комментарии под ней. Впрочем, считают, что пластиковые цветы на деревьях – к месту.

– Цветы очень украшают данную улицу, делают город уютней и нарядней, – уверены в горадминистрации. – Мы бы не хотели убирать их до потери декоративных качеств и призываем омичей бережно относиться к деревьям и труду декораторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инновационные разработки сибирских энергетиков – импульс для развития отрасли
В Омске француженку, бельгийца и немца учили лепить пельмени
Омич, собиравший наркотики, спрятался от росгвардейцев в лесу
Водители омских маршруток жалуются, что им не дают зарплату, и просят наличку
Омичей зовут на «Ночь кино» в парк
Омич смастерил мотоцикл с огромными колесами и попал на нем в аварию
Хрупкий мир
Пьяный житель Омской области прихватил с собой двух женщин и алкоголь и поехал кататься
Омичи на набережной заметили проплывающий труп
Омич попал под электричку и погиб
На омском озере Кирпичка появится центральная площадь
Омский гипермаркет сливал отходы прямо в Иртыш и Омь
В омских Нефтяниках построят еще один крытый каток
Омич на «Ауди» улетел в кювет и перевернулся
Сотрудники «СТБ-Охрана» задержали пьяного дебошира по горячим следам
Омич выпивал с незнакомцем, а потом ограбил его
Молоко на все случаи жизни
«Энерговор» - рецидивист «погрелся»на 20 тысяч рублей
В Омской области разыскивают пропавшего в тайге мужчину
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В Омске уже третий день ищут ушедшего из дома подростка
На озере в Омской области утонул молодой человек
В омских парках аттракционы работали с многочисленными нарушениями
Под Омском горели три дачных дома и пилорама
Омичке, убившей пенсионера из-за денег, дали 14 лет колонии