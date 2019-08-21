Омичи ломают деревья, чтобы достать с них искусственные цветы, оставшиеся от «Флоры»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-21T12:59:43+03:00

В мэрии однако уверены, что такой декор очень украшает город

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С необъяснимым упорством омичи пытаются раздобыть искусственные цветы, которыми к «Флоре» украсили деревья на подходе к скверам в центре. Выставка закончилась, декор остался и теперь не дает покоя любителям прекрасного. Жильцы окрестных домов бьют тревогу в соцсетях.

– Пирамидальные тополя аллеи на улице Спартаковской были украшены искусственными цветами. После проведения выставки декор не был убран, и теперь гуляющие обдирают эти деревья – каждый день ломают ветки, – рассказывает автор поста Роман Соловьев. – Чей-то креатив может обойтись нам потерей уникальной аллеи. То же самое происходит с вязом возле пешеходного перехода на улице Ленина, недалеко от театра драмы: на дерево прикрепили множество декоративных птичек, и нижние ветки уже обломаны или погнуты.

Представители мэрии оперативно ответили на жалобу в комментарии под ней. Впрочем, считают, что пластиковые цветы на деревьях – к месту.

– Цветы очень украшают данную улицу, делают город уютней и нарядней, – уверены в горадминистрации. – Мы бы не хотели убирать их до потери декоративных качеств и призываем омичей бережно относиться к деревьям и труду декораторов.

ИСТОЧНИК KP.RU