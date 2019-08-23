2019-08-23T07:08:18+03:00
Общество

Хулиганы сломали памятник Городовому на Любинском проспекте

Происшествие попало на запись камеры наблюдения [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Омичей возмутил поступок компании, гулявшей по Любинскому проспекту. Происшествие попало на запись камеры наблюдения, о существовании которой хулиганы, вероятно, даже не догадались.

На видео, попавшем в соцсети, троица – два парня и девушка – сначала кружат возле памятника Городовому, а потом один из них отрывает у скульптуры саблю и уходит.

Большинство комментаторов требуют сурового наказания для гопников. Есть, правда, и те, кто отметили: сабля была кем-то отломана до происшествия и еле держалась уже месяц. Вандалы просто довершили начатое до них.

Сейчас их ищут полицейские. Судя по тому, что на записи четко видны лица хулиганов, сделать это будет несложно.

Напомним, это не первый случай, когда прохожие в Омске занимаются каким-то странным собирательством. На улице Спартаковской запасливые горожане зачем-то обдрают искусственные цветы, которыми украсили аллею пирамидальных тополей к «Флоре». При этом чудо-коллекционеры ломают ветки деревьев. Жители окрестных домов даже написали петицию, требуя снять довольно странный элемент декора с растений и не провоцировать вандалов.

Разломали памятник в центре Омска (22.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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