Мэрия Омска: звезду «Слава героям» уберут – она не вписывается в новый облик бульвара Победы

СЕГОДНЯ 05:15 2019-08-28T06:59:29+03:00

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Как выяснилось, уже скоро бульвар Победы лишится одного из своих символов – памятника «Слава героям», посвященного фронтовикам. Во время реконструкции этой территории привели в порядок только постамент, а сам памятник, оказалось, не вписался в новую концепцию.

– По мнению архитекторов, звезда акцентирует на себе внимание, отвлекая от основной оси бульвара. Архитекторы предложили заменить звезду на танк, (который сейчас стоит на бульваре слева). Предварительно перенос звезды планируется в парк Победы, в связи с этим ее покраска отложена и будет выполнена после переноса, — цитирует NGS55.RU пресс-службу омской мэрии.

Правда, оценят ли полет архитектурной мысли омичи, для которых собственно и обновляют бульвар, остается загадкой. Мнением местных жителей по поводу переноса мемориала никто не интересовался.

Напомним, что вторая очередь благоустройства бульвара Победы началась 22 июля. Обновить его решили к 75-летию Победы. Впрочем, ремонт обещают завершить еще до конца этого года. Все работы обойдутся более чем в 93 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU