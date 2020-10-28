«Это за гранью понимания!»: Омский губернатор требует назвать виновных в ЧП, когда из-за нехватки мест в больницах пациентов привезли к минздраву

Губернатор потребовал разобраться. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Получило продолжение дикая история, когда поздно вечером 27 октября сразу две омские скорые с больными коронавирусом в отчаянии подъехали к зданию регионального минздрава. Обе бригады колесили в поисках свободных коек в медучреждениях целый день, и не смогли их найти. От бессилия что-либо сделать в этой ситуации, машины 03 просто поехали к министерству здравоохранения.

Места в больнице врачи смогли найти только через час. К тому моменту в машинах скорой уже заканчивался кислород. Позже появилась информация о том, что одна из пациенток скончалась в больнице. Однако омский минздрав опроверг эту информацию - в ведомстве заявили, что они живы. Обе получают медицинскую помощь, об их состоянии ничего не сообщается.

На случившееся отреагировал омский губернатор. Недавно у Александра Буркова у самого обнаружили коронавирус. Поэтому случившееся он назвал вопиющим случаем и потребовал назвать виновных. Уже назначена служебная проверка.

- Минимум дважды в сутки мне докладывают о текущеи ситуации с коронавирусом в регионе. Вчерашнии день не был исключением. Курирующии вопрос зампред доложил, что ситуация напряженная. ЧП, произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава, - сказал омский губернатор. - В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся.

По словам Александра Буркова, итоги проверки должны быть уже сегодня. Тогда же, видимо, будут приняты и кадровые решения.

- Этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился. Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня, - сказал Александр Бурков.

Ранее ситуацию комментировал и минздрав. В ведомстве заявили:

- Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование.