В Омске проведут служебное расследование из-за привезенных к зданию минздрава ковидных пациентов

Медики просто не знали, куда положить тяжелого больного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне поздним вечером около 22:00 скорые в Омске привезли тяжелых больных коронавирусом, которым не нашлось места в больницах, к зданию минздрава. Напомним, что ситуация для этих больных разрешилась благополучно. Для них нашли свободные места в БСМП-2, сейчас они получают необходимое лечение.

После такой акции работу скорой взяли под особый контроль, а в ведомстве начали служебную проверку.

- По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование, - заявили в пресс-службе минздрава.