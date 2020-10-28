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В Омске проведут служебное расследование из-за привезенных к зданию минздрава ковидных пациентов

Также на «особый контроль» взяли работу скорой помощи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Медики просто не знали, куда положить тяжелого больного.

Медики просто не знали, куда положить тяжелого больного.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне поздним вечером около 22:00 скорые в Омске привезли тяжелых больных коронавирусом, которым не нашлось места в больницах, к зданию минздрава. Напомним, что ситуация для этих больных разрешилась благополучно. Для них нашли свободные места в БСМП-2, сейчас они получают необходимое лечение.

После такой акции работу скорой взяли под особый контроль, а в ведомстве начали служебную проверку.

- По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование, - заявили в пресс-службе минздрава.