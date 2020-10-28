Минздрав: Больные с ковидом, которых скорая ночью привезла к зданию минздрава, живы

Для пациентов весь день не могли найти места в больницах. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вечером 27 октября в патовой ситуации оказались сразу две бригады скорой помощи. Обе машины выехали на вызов к пациентам с коронавирусом. Обоим требовалась срочная госпитализация. Однако найти свободных мест в омских больницах служба "03" не смогла. Машины колесили по городу целый день с пациентами в салоне.

В итоге в отчаянии поздно вечером обе бригады скорой просто подъехали к зданию минздрава. Как пояснили фельдшеры, они не знали, что делать в этой ситуации. У них в машинах заканчивался кислород в баллонах, дышать сами больные с поражением легких не могли.

Найти места в медучжреждениях удалось лишь через час. Пациентов увезли в БСМП-2. Главврач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов признал: в последнее время это не первая ситуация, когда машины 03 не могут найти свободные койки.

Позже появилась информация о том, что одна из пациенток скончалась. В минздраве это опровергли.

- Пациенты, доставленные ночью в стационар, живы. Получают необходимое лечение, - заявили в ведомстве.