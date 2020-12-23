Дистанционое обучение коснулось омских школьников еще весной этого года, когда в Омской области, как и во многих других регионах, ввели жесткие ограничительные меры по борьбе с пандемией. После летних каникул все школы Омска начали работу в очном формате, правда тогда довольно долго некоторые классы учились удаленно. Они были закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Но после продленных осенних каникул ситуация наладилась.Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о своем отношении к дистанционному обучению школьников. Глава региона отметил, что очное обучение дает детям не только знания но и полезные социальные навыки.- Знаю, что многим детям, родителям и учителям удаленка пришлась не по душе. В прошлом году, когда школьники всю четвертую четверть учились дистанционно, мой сын, - тогда он был первоклассником, - очень скучал по традиционным урокам и одноклассникам. Школа ведь не только дает знания, она дает уроки жизни. Дети в ней учатся дружить, общаться в коллективе, выходить из конфликтных ситуаций, справляться со стрессом, - отметил Бурков.Противоречивые мнения сложились о дистанте в студенческих кругах Омска. Им тоже пришлось этой осенью уйти на удаленку. Из-за проблем с дистантом в Омской области прогремела история с Алексеем Дудоладовым, тикторкером из деревни под Омском, который не мог присутствовать на парах из-за плохого качества интернета. Другие студенты наоборот просили перевести их на дистанционный формат обучения, потому что опасались заболеть.Глава региона все же отметил, что по его мнению дистанционный формат не станет основным для российских обучающихся.