Студент омского политеха создали петицию с требованием перехода на дистанционку

Александр Тараканников создал петицию с требованием перехода на дистанционку. Фото: Личный архив

Первым петицию в одноименном приложении написал студент омского политеха Александр Тараканников. Молодой человек выступает против так называемого «гибридного формата обучения», предложенного на недавнем оперштабе по коронавирусу. Его суть в том, что часть учащихся работают онлайн, остальные присутствуют на занятиях очно. Тараканников настаивает: необходимо перейти на 100% дистанционное обучение до окончания пандемии коронавируса.

– Мне, чтобы доехать до университета, нужно потратить больше часа. Когда пробки – полтора. И зачем мне тратить три часа в день, подвергать себя заражению, подвергать заражению близких, чтобы приехать на две, а то и всего на одну пару? – задается вопросом студент.

Позже к требованию присоединились несколько студентов ОмГУПС. Они разместили петицию на акции Change.org. Они также просят, чтобы губернатор лично принимал решение о переводе студентов на дистанционное обучение, а не оставлял это на откуп руководства вузов.