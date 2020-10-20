В Омске и области на карантин из-за коронавируса закрыли пять школ

Из-за коронавируса некоторые школьники продолжают учиться дистанционно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус с омской области продолжает быть активным. Каждый день растет число зараженных коронавирусом в городе и области. Но омские школьники пока продолжают обучение в очном формате.

Как сообщают в пресс-службе министерства образования, в Омске полностью на карантин остаются закрытыми 3 школы: № 36, 64 и АШИ № 5, а в Омской области: Атирская школа в Тарском районе и Меркутлинская школа в Колосовском районе. Также сообщают, что отдельные классы находятся на карантине из-за COVID-19 в 12 школах Омска и в 13 школах области. Отдельные группы закрыты и в 3 детских садах города, и в одном садике в Калачинске. Вышли с карантина юные воспитанники муромцевского детского сада №8.

В Омскую область пришел и сезон простуд. Поэтому некоторые классы закрыты на карантин по причине ОРВИ в 14 школах Омска, Омского, Горьковского и Одесского районов. Полностью по этой же причине закрыты и 5 сельских детских садов, в городских садиках карантина из-за ОРВИ нет.