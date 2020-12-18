В Омской области вынесли приговор опекунше, истязавшей приемных детей

Приемные дети обвинили опекуна в систематических истязаниях.

В Омской области вынесли приговор жительнице деревни Зеленое Поле. Трое приемных детей – два братика и сестра – обвинили женщину в истязаниях. Таврический районный суд приговорил ее к 3 годам условно. Кроме того, ее обязали выплатить компенсацию морального вреда: мальчикам – по 100 тысяч, а девочке – 80 тысяч рублей. Правда, где она найдет средства, остается загадкой. По информации «Комсомолки», женщина работает почтальоном и получает 5 тысяч рублей в месяц, ее муж – на инвалидности. Семья и так жила на пособия, которые получала за опекунство над детьми, и сейчас погрязла в долгах по многочисленным кредитам. Так что, скорее всего, решение о компенсации для пострадавших так и останется номинальным.

Напомним, об этой истории стало известно прошлым летом.

В 2007 году, когда дочь и сын Михайловых (имя изменено) были еще подростками, семья взяла первую приемную девочку Настю (имя изменено). Дети выросли, обзавелись собственными семьями и разъехались. В 2016 году Татьяна Григорьевна и Николай Петрович решились взять под опеку сразу троих ребятишек, оставшихся без попечения родителей: на тот момент 10-летнего Игоря, 8-летнего Дениса и 4-летнюю Кристину (имена всех детей изменены). А спустя четыре года опекунов обвинили в систематических издевательствах над ними.

Первыми начали бить тревогу соседи. Односельчане заметили, что дети постоянно голодные и ходят в одежде не по сезону. А уже после, во время разговора со следователем, дети начали рассказывать и вовсе ужасающие истории: что опекун в наказание раздевала их догола и заставляла так часами стоять на холоде. А младшую девочку однажды толкнула в таз с кипятком. Кроме того, женщина периодически избивала приемных детей за непослушание.

Сама опекун рассказывала в беседе с «Комсомольской правдой в Омске», что никакой вины перед ребятишками не чувствует. Более того, по ее мнению, она спасла их от маргинальных родителей.

После случившегося ребятишек забрали в многодетную семью Смагиных. Фото: Анна МИКУЛА

После случившегося Красновых забрали и передали в другую приемную семью из соседнего села. Мы навестили их в новом доме. Дети рассказали нам, что новая мама хорошо о них заботится и в новом доме они больше никого не боятся.

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