Министр природных ресурсов региона похвалил Омский НПЗ за вклад защиту экологии

Фото: Борис Ваньков

Деятельность Омского НПЗ получила высокую оценку на региональном уровне. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун назвал предприятие одним из лидеров по экологической модернизации. Забота о природном балансе региона — неотъемлемая часть деятельности предприятия. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» омский завод уже реализовал 12 проектов экологической модернизации. Это позволило снизить воздействие производства на окружающую среду на 40%.

«Омский ОНПЗ — активный участник федерального проекта "Чистый воздух", а также регулярно проводит акции по очистке территорий и высадке деревьев. Кроме того, предприятие оказывает грантовую поддержку социально значимым инициативам омичей. Это реальный вклад в улучшение экологической обстановки в Омской области», — отметил министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун.

ОНПЗ системно участвует в восстановлении популяции ценных видов рыб, высаживает деревья, очищает береговые линии и внедряет современные экологические технологии. Одним из последних примеров заботы о природе стала недавняя акция волонтеров завода. В реку Иртыш они выпустили 57 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра.

Напомним, ранее губернатор Виталий Хоценко приводил комплекс водоочистки «Биосфера» как пример успешной реализации федерального проекта «Чистый воздух», во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Комплекс позволяет очищать воду, которая возвращается обратно в производственный цикл.

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