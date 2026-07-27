Хоценко на встрече с Путиным привел в пример «Биосферу» ОНПЗ

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В рамках прошедшего в Омске форума межрегионального сотрудничества «Россия–Казахстан» состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона отчитался перед президентом о ходе реализации федерального проекта «Чистый воздух», который сегодня стал частью нацпроекта «Экологическое благополучие». Виталий Хоценко отметил вклад Омского ОНПЗ в экологию, сделав акцент на внедрении высокотехнологичного комплекса биологической очистки «Биосфера».

«Омский нефтеперерабатывающий завод построил комплекс „Биосфера“. Это крупнейшее сооружение по очистке воды. Завод сокращает потребление воды из Иртыша. Очищает ее внутри производственного контура и направляет на повторное использование», — отметил Виталий Хоценко.

Эффективность водоочистки комплекса достигает почти 100%. Возврат воды в производство позволил предприятию в три раза сократить водозабор из Иртыша.

Всего в рамках программы модернизации ОНПЗ реализовал 12 экологических проектов с общим объемом инвестиций более 163 млрд рублей. Кроме того, предприятие первым в регионе оснастило свои объекты датчиками автоматизированной системы мониторинга воздуха с онлайн-передачей данных в Росприроднадзор. На основе этого опыта совместно с надзорным ведомством разработан отраслевой стандарт для других субъектов РФ.

Внедренные на ОНПЗ решения уже позволили снизить воздействие на окружающую среду на 40%, а по завершении всех мероприятий показатель улучшится еще на 25%.

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