Осетры вернулись в Иртыш: Омский НПЗ выпустил 58 тысяч мальков краснокнижной рыбы

Фото: Борис Ваньков

Воды Иртыша пополнились почти 60 тысячами новых обитателей. На территории Омской области прошла масштабная экологическая акция — выпуск молоди сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Акция состоялась на базе Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) компании «Газпром нефть».

Осетровый завод работает в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Как отмечают на предприятии, забота об экологии является неотъемлемой частью производства. С 2008 года компания инвестировала в модернизацию мощностей свыше 500 миллиардов рублей.

«Зарыбление Иртыша — это часть большой экологической деятельности Омского НПЗ. Предприятие является ответственным приверженцем экологической безопасности. Именно поэтому мы — активные участники Федерального проекта "Чистый воздух". А наш флагманский проект комплекс "Биосфера" вышел на полную мощность в 2025 году», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Последовательный подход к вопросам экологии отметил и Омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов:

— ОНПЗ реализовал комплексные природоохранные проекты — одним из первых в отрасли внедрил систему автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха. Экологическая ответственность остается безусловным приоритетом.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» с 2019 года предприятие реализует масштабную программу модернизации. Благодаря внедрению современных технологий общее воздействие на окружающую среду уже снижено на 40%, а после завершения всех плановых мероприятий этот показатель сократится еще на четверть.

Напомним, ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко докладывал президенту РФ Владимиру Путину о реализации федерального проекта «Чистый воздух». Глава региона подчеркнул, что комплекс «Биосфера» является флагманским природоохранным проектом не только для региона, но и для всей страны.

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