Лимиты были введены 23 июня для предотвращения искусственного ажиотажа на рынке горючего Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 28 июля заявил о полной отмене лимитов на отпуск топлива на автозаправочных станциях региона. Ранее были введены временные ограничения на продажу сорока литров бензина и восьмидесяти литров дизельного топлива в одни руки для предотвращения спекуляций и искусственного ажиотажа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Ранее на автозаправочных станциях Омской области действовал строгий норматив: на бензин лимит был установлен с 23 июня 2026 года на уровне сорока литров, а на дизельное топливо — восьмидесяти литров. На трассовых заправках ограничения составляли сорок литров для бензина и двести литров для дизтоплива. Меры были приняты региональными властями во избежание искусственного ажиотажа и стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

Администрация региона подчеркивает, что текущая ситуация на топливном рынке полностью стабилизировалась. Потребности местных жителей, студентов и транспортных компаний в горючем обеспечиваются в полном объеме без каких-либо ограничений.

Своевременная корректировка ограничений демонстрирует гибкость региональных властей в реагировании на рыночные вызовы. Стабильное обеспечение топливом является критически важным фактором для бесперебойной работы транспорта и поддержания комфортной жизни граждан в сибирском регионе.

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