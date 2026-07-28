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НовостиОбщество28 июля 2026 6:55

В Омской области сняты лимиты на продажу бензина и дизельного топлива

Губернатор региона заявил об отмене ограничений на всех АЗС
Екатерина КРАСНОВА
Лимиты были введены 23 июня для предотвращения искусственного ажиотажа на рынке горючего

Лимиты были введены 23 июня для предотвращения искусственного ажиотажа на рынке горючего

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 28 июля заявил о полной отмене лимитов на отпуск топлива на автозаправочных станциях региона. Ранее были введены временные ограничения на продажу сорока литров бензина и восьмидесяти литров дизельного топлива в одни руки для предотвращения спекуляций и искусственного ажиотажа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Ранее на автозаправочных станциях Омской области действовал строгий норматив: на бензин лимит был установлен с 23 июня 2026 года на уровне сорока литров, а на дизельное топливо — восьмидесяти литров. На трассовых заправках ограничения составляли сорок литров для бензина и двести литров для дизтоплива. Меры были приняты региональными властями во избежание искусственного ажиотажа и стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

Администрация региона подчеркивает, что текущая ситуация на топливном рынке полностью стабилизировалась. Потребности местных жителей, студентов и транспортных компаний в горючем обеспечиваются в полном объеме без каких-либо ограничений.

Своевременная корректировка ограничений демонстрирует гибкость региональных властей в реагировании на рыночные вызовы. Стабильное обеспечение топливом является критически важным фактором для бесперебойной работы транспорта и поддержания комфортной жизни граждан в сибирском регионе.

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