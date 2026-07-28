Позитивное видео омского бизнесмена завирусилось в сети

Бизнесмен констатировал: проблема с бензином схлынула. Фото: скриншот видео / Денис Моисеев

В интернете на разных площадках с неплохой отдачей стало вирусным видео омского бизнесмена и блогера Дениса Моисеева. В нем он коротко пошутил и одновременно выразил веселое недоумение из-за излишних эмоций россиян (даже не только омичей) по поводу дефицита бензина и очередей на АЗС.

Изначально ролик Денис выложил в своем аккаунте в «Инстаграме»* (* соцсеть заблокирована в России, ее владелец, компания МЕТА, признана по суду экстремистской организацией), там он набрал уже 10 тыс. просмотров. Но далее его заметили другие пользователи, став копировать и репостить в «Тик-Токе» и «Телеграме», где даже не указывалось, что за остроумный парень на видео, и откуда он. Как это часто и бывает. Где-то отрезок из видео составляет всего 11 секунд.

«Почему вот никто не говорит, что на заправках нет очередей, все хорошо? Вот я приехал заправиться… Как кипиш, так все рассказывают. А как все хорошо — так все молчат», — говорит Моисеев в ролике, находясь на одной из АЗС в Омске и показывая, что очередей там действительно нет.

КП-Омск узнала бизнесмена как раз при просмотре такого репоста и уточнила, действительно ли видео его. Так и оказалось.

Денис уточнил, что идея записать такое видео пришла совсем просто:

«Я просто посчитал, что как-то неправильно о плохом говорить, а о хорошем — нет.

И видео вообще больше планировалось для омичей, я не ожидал, что оно так разойдется.

В очереди я сам не стоял.

Но просто видел, что они первые пару дней были, я решил переждать и уже, ну, наверное, день на четвертый заехал, заправился и снял ролик».

Ранее бизнесмен комментировал нам решение правительства России легализовать в стране оборот криптовалют.

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