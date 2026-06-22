В Омской области введены лимиты на продажу топлива на заправках

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о введении строгих лимитов на отпуск топлива. Омичи смогут заправлять автомобили только в штатные баки с учетом жестких ограничений по литражу. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Новые правила запрещают продавать горючее в канистры и иную тару на всех стационарных автозаправочных станциях. Отпуск бензина теперь ограничен сорока литрами на одну машину, а на дизельное топливо установлено ограничение в восемьдесят литров. На трассовых заправках лимит на бензин сохраняется на уровне сорока литров, однако для дизеля он увеличен до двухсот литров. Исключение сделано только для сжиженного углеводородного газа, на который ограничения не распространяются.

Нарушение правил продажи топлива или искусственное создание дефицита влечет за собой административную ответственность. За спекуляцию и незаконную торговлю горюче-смазочными материалами виновным грозят крупные штрафы и задержание на двенадцать суток по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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