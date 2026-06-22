Омичей вновь предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером, ночью и утром 22 июня на территории Омска и области действует режим неблагоприятных условий, способствующий накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Метеорологи выпустили уже десятое по счету предупреждение за текущий месяц. Погодные условия способствуют скапливанию вредных примесей в приземном слое атмосферы, что требует повышенного внимания к состоянию окружающей среды.

Местным жителям, гражданам и особенно людям, страдающим болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рекомендуется сократить время пребывания на улице в такие периоды.

Соблюдение рекомендаций специалистов и минимизация выхода на улицу позволяют омичам сохранить здоровье в периоды высокого загрязнения воздуха.

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