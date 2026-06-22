Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об омских дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у омских коллег доклад по уголовному делу об омских дорогах. На некачественное дорожное полотно главе ведомства пожаловались жители Москаленского района.

В аккаунте СКР они рассказали, что дорога между поселками Пролетарский и Майский практически отсутствует. Асфальта там местами нет вовсе, а там, где он сохранился, дорожное полотно покрыто ямами и трещинами. Из-за этого использовать дорогу по назначению небезопасно, в том числе по ней не может проехать школьный автобус.

Ранее вопрос о ненадлежащем состоянии дороги был рассмотрен в судебном порядке. По решению суда дорогу должны были отремонтировать до конца 2024 года, однако ремонта там нет до сих пор.

По обращению жителей следователи СУ СКР по Омской области завели уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее КП-Омск рассказывала, что четырехлетняя малышка выпала из окна в Омской области

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