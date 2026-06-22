Четырехлетняя малышка выпала из окна в Омской области

Место трагедии. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Прокуратура омской области разбирается с трагедией в Шербакульском районе. 4-летняя девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку. Подробности сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в райцентре на улице Свердлова. По предварительным данным, малышка осталась без присмотра взрослых, пока бабушка готовила пищу на кухне. Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса. В результате падения девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности, что квалифицируется по статье 118 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов и надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действия родственников могут быть квалифицированы как неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних, что влечет за собой административную ответственность по статье 5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа.

В прокуратуре напоминают, что обычные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка и не являются средством защиты от падения, поэтому окна необходимо оборудовать специальными блокираторами или заглушками для обеспечения безопасности в быту.

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