У омской «Тепловой компании» официально сменился руководитель

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В ЕГРЮЛ появились новые сведения о руководителе омской «Тепловой компании» — одного из крупнейших поставщиков тепла и горячей воды в городе. Этот пост теперь официально занимает Петр Храмых.

Ранее он руководил предприятием с приставкой «исполняющий обязанности». Это произошло после того, как пост гендиректора покинул Владимир Дмитриев. Как сообщили в мэрии, а «Тепловая компания» на 100 % является муниципальной», решение об отставке Дмитриева принял Совет директоров. Таким образом в статусе и.о. Храмых пробыл меньше двух недель.

Ранее КП-Омск сообщала, что многодетным семьям в Омской области расширили возможности траты соцвыплаты

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