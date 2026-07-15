У омской «Тепловой компании» сменился гендиректор, новым назначен Хромых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 15 июля, администрация города сообщила о важном кадровом решении в муниципальном АО «Тепловая компания», являющемся крупнейшим поставщиком тепла и горячей воды в Омске. Там сменился гендиректор. Прежний руководитель компании Владимир Дмитриев покинул свой пост.

Как говорится в сообщении, решение о расторжении трудового договора с Дмитриевым принял Совет директоров предприятия. Исполняющим обязанности руководителя АО «Тепловая компания» назначен Петр Хромых. До этого он занимал там пост первого заместителя гендиректора по стратегическому развитию.

Интересно, что ранее, вечером 14 июля, портал «СуперОмск» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Дмитриева силовиками. Однако по состоянию на настоящий момент этой новости на сайте «СуперОмска» нет, официальных данных о задержании Дмитриева от правоохранительных органов не поступало.

Ранее КП-Омск сообщала об открытии в омских вузах комнат матери и ребенка

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