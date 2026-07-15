Все рожать: в омских вузах откроют комнаты матери и ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прошло заседание Совета при губернаторе, на котором обсуждались меры укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости. Министр труда Ирина Варнавская отметила, что демографические показатели области пока выше среднероссийских, а число абортов в регионе снизилось благодаря работе с медучреждениями и психологами.

Особое внимание уделили студенческим семьям. В десяти ведущих вузах уже работает формат «единого окна», где молодые родители могут оформить все положенные льготы. Но видимо, мотивацию студентов к рождению детей решили еще более усилить — глава региона Виталий Хоценко поручил к 15 сентября 2026 года оборудовать комнаты матери и ребенка во всех без исключения высших учебных заведениях Омской области.

Кроме того, на заседании рассказали о некоторых итогах проекта «Демографический десант». По словам докладчиков, некоторые крупные омские работодатели, поддерживая цели по повышению рождаемости, внедряют собственные корпоративные выплаты за рождение детей. Размер выплат доходит до 1 млн рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, кто может получить и как оформить семейную выплату в Омске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru