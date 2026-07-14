Омичи уже активно пользуются новой мерой поддержки

С 1 июня работающие омичи, воспитывающие двоих и более детей, могут оформить новую меру социальной поддержки — семейную выплату. О ключевых условиях ее назначения, сроках подачи заявлений и первых результатах реализации программы рассказали представители Отделения СФР по Омской области: Наталия Васильевна Смигасевич, заместитель управляющего Отделением СФР по Омской области, и Ольга Александровна Борисенко, начальник управления социального обеспечения семей с детьми Отделения СФР по Омской области.

Условия получения выплаты

Среди основных условий получения выплаты — совместное проживание и гражданство РФ для заявителя и детей, отсутствие задолженностей по алиментам и лишения родительских прав, а также определенный уровень дохода. Он не должен превышать полуторакратного прожиточного минимума (23 142 рубля) на каждого члена семьи. При назначении выплаты проводится и комплексная оценка имущества семьи.

Как рассчитывается размер выплаты и сроки подачи заявления

Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченного за предыдущий год, и налогом с того же дохода по ставке 6 %. Подать заявление можно с 1 июня до 30 сентября на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе СФР. Если заявитель не успеет оформить выплату в этот срок, получить ее за 2025 год уже не получится: обратиться можно будет только в следующем году.

Какие данные необходимо указать

Эксперты также обращают внимание на важные нюансы заполнения заявления. Необходимо корректно указать всех детей, входящих в состав семьи, сведения об алиментах, а при наличии супруга, сотрудника силовых структур, предоставить данные о его месте работы и ИНН.

Кроме того, с 21 июля при оформлении единого пособия каждый трудоспособный член семьи должен подтверждать наличие дохода либо обосновывать отсутствие заработка, например, уходом за родственником — с обязательным предоставлением документов, подтверждающих родство.

Автор: Милена Семенова

Ранее КП-Омск рассказывала, что реестр проблемных объектов в Омской области сократился до пяти застройщиков

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru