Реестр проблемных объектов в Омской области сократился до пяти застройщиков

Количество проблемных домов в Омске сокращается Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области продолжается постепенное оздоровление рынка долевого строительства. По данным на 14 июля 2026 года, в Едином реестре проблемных объектов осталось пять компаний.

Фото: Единая информационная система жилищного строительства «Дом РФ»

В актуальный список вошли как непосредственно застройщики, так и жилищные кооперативы. Среди них – ЖСК «Пархоменко», на балансе которого находится дом № 7 по одноименной улице, и компания ООО «Регион» — ее объект расположен на углу улиц Герцена и Красный Пахарь. Как указано в реестре, последний дом должны были сдать во втором квартале 2021 года, открыто конкурсное производство. Также в реестре значится дом по улице Луговской в Ленинском округе. Застройщик — ГК «Домострой».

Еще один участник перечня – специализированный застройщик «Московка -Дом3». Эта организация взяла на себя обязательства обанкротившегося ООО «Гранд-Бизнес Групп» и теперь должна достроить проблемный жилой комплекс в микрорайоне Московка. Новый срок ввода объекта в эксплуатацию — второй квартал 2028 года.

Помимо коммерческих структур, в реестре значится региональный Фонд защиты прав дольщиков. Его включение в список носит автоматический характер, так как на балансе фонда числятся дома с сорванными сроками ввода. При этом сам фонд не выступает застройщиком — он был создан исключительно для помощи обманутым пайщикам. В реестре за ним числится дом по улице 70 лет Октября.

Стоит отметить, что перечень покинуло ООО СК «Русмонтаж». По всей видимости, исключение связано с банкротством и последующей ликвидацией этой фирмы. Она являлась застройщиком ЖК «Сады Наука» на проспекте Королева, где квартиры обещали сдать еще в 2016–2017 годах.

Ранее КП-Омск сообщала, что сотрудники ФСБ поймали омичей, опубликовавших видео атаки дронов на омский НПЗ

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