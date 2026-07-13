Всех нерадивых омичей, разместивших в соцсетях фото и видео атаки вражеских БПЛА на местный нефтезавод, установили и скоро серьезно накажут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За публикацию кадров атаки БПЛА на омский НПЗ в социальных сетях, жители города Омска привлечены к административной ответственности. О том, что ряд нерадивых граждан пойман, сообщили сегодня, 13 июля, в Управлении ФСБ по омской области

«Несмотря на запрет антитеррористической комиссии Омской области распространения в СМИ, социальных сетях, сети Интернет и мессенджерах текстовых, звуковых, фото- и видеоматериалов в отношении применения и последствий применения на территории Омской области БПЛА, некоторые граждане выложили в социальной сети видеосъемку атаки дронов на омский НПЗ. За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области установленные лица привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении УФСБ России по Омской области.

Какое наказание грозит и за что

В ведомстве пояснили, что опубликованные видеокадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов БПЛА. Также УФСБ России по Омской области дополнительно предупреждает омичей, что в соответствии с уголовным законодательством, подобные публикации могут быть квалифицированы как государственная измена, и повлечь за собой наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Ранее КП-Омск публиковала подробную хронику атаки на НПЗ в Омске, произошедшей 6 июля 2026 года. На следующий день после атаки вражеских БПЛА, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что были повреждены сооружения Омского нефтеперерабатывающего завода

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