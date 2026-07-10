Последствия атаки на Омск 6 июля устраняют до сих пор. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске продолжают устранять последствия атаки БПЛА, которая впервые произошла в городе 6 июля. Тогда несколько вражеских дронов смогли долететь до промышленного узла на севере. Был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия начался пожар. К счастью, из людей никто не пострадал.

После атаки 6 июля по Омской области в регионе было организовано заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. На нем рассмотрели вопросы безопасности и логистики снабжения заправок топливом, ведь пострадал крупнейший НПЗ страны. Там производится бензин, дизельное топливо и керосин для авиации.

- Для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС («Топлайн», «Юнигаз» и др.) предпринимаются все необходимые меры и принимаются решения, - отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

Последствия атаки БПЛА в Омске 10 июля 2026 года

Утром 10 июля глава региона Виталий Хоценко заявил, что на на одном из предприятий промышленного узла Омска найден неразорвавшийся снаряд.

- Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем, - отметил Хоценко.

Что известно об обнаружении снаряда в Омске

Власти заявили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Также нельзя подходить к обломкам дронов и снимать их на видео и делать фотографии, а тем более выкладывать съемку в социальные сети. Это дает противнику возможность организовать новые атаки.

- Доверяйте только официальной информации, - напомнил глава Омской области.

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