Многодетным семьям в Омской области расширили возможности траты соцвыплаты

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области начал действовать закон, который дает многодетным семьям больше свободы при использовании региональной выплаты вместо бесплатного участка земли. Сумма такого сертификата составляет 200 тысяч рублей.

Инициатива принадлежит губернатору Виталию Хоценко, одобрило нововведение Заксобрание. Документ существенно расширил перечень целей, на которые разрешено тратить эти деньги. Теперь сертификат можно будет направить на строительство или реконструкцию дома. Кроме того, средства разрешили тратить на подключение жилья к инженерным сетям: электричеству, газу, теплу и водоснабжению, водоотведение, и проведение ремонта.

Деньги также можно направить и на обустройство автономных систем — например, установку септика или локальных очистных сооружений, бурение скважины или сооружение колодца.

В целом с момента запуска программы муниципалитеты региона уже выдали 377 таких сертификатов.

Ранее КП-Омск сообщала, что семья Баранец из Омска отметила 60-летие совместной жизни

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