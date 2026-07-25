Бриллиантовый юбилей: семья Баранец из Омска отметила 60-летие совместной жизни

Фото: пресс-центр администрации города Омска

В Октябрьском округе Омска торжественно отметили бриллиантовую свадьбу семьи Баранец — супруги Василий Васильевич и Нина Алексеевна прожили вместе 60 лет. С почетной миссией к юбилярам пришли представители окружной администрации.

Пара получила памятные подарки — сувенирную медаль и поздравительный адрес от мэра города Омска. Жизнь семьи прошла в Октябрьском округе: именно здесь Василий и Нина познакомились и с 30 июля 1966 года живут вместе.

Как рассказали в мэрии, трудовой путь супругов стал вкладом в развитие города. Василий Васильевич долгие годы преподавал в Омском автотранспортном колледже. Нина Алексеевна посвятила себя науке — она кандидат медицинских наук, профессор Академии Естествознания РФ, автор 102 научных работ и двух изобретений. Среди ее наград Почетный знак «Изобретатель СССР», медаль «Ветеран труда» и звание «Заслуженный работник науки и образования РАЕ».

Не менее значим и творческий вклад Нины Алексеевны. Она пишет лирические стихи, более 20 ее произведений вошли в музыкально поэтический сборник «Омская застольная». Сегодня Нина Алексеевна также продолжает заниматься творчеством.

Автор: Милена Семенова

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