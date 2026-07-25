Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, центр Омска на несколько часов останется без привычного транспортного движения — город готовится к празднованию Дня Крещения Руси.

В этот день в Омске пройдет Крестный ход с Абалакской иконой Божией Матери «Знамение» — почитаемой святыней, которую специально привезли в город из Тобольска. Шествие начнется в 10:00 у стен Успенского кафедрального собора, верующие пройдут по центральным улицам к Свято-Никольскому Казачьему собору, где состоится торжественный молебен.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, с 09:00 до 12:30 в центре города будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Под ограничения попадут Соборная площадь (от улицы Красный Путь до Ленина), улица Ленина на двух участках — от Соборной площади до площади Победы и от Партизанской до Короленко, а также площадь Победы от Интернациональной до Ленина.

Как поедут автобусы

На время перекрытий схемы движения изменят шесть маршрутов общественного транспорта:

- № 25 — автобусы будут разворачиваться по улицам Думская, Маршала Жукова, Лермонтова и проспекту Карла Маркса.

- № 34 — с улицы Герцена транспорт свернёт налево на улицу Фрунзе с остановкой у ТЦ «Флагман», далее проследует по Гусарова, Интернациональной и вернётся на Герцена.

- № 62 — автобусы будут следовать до остановки «КДЦ «Маяковский», разворачиваться под мостом имени 60-летия Победы и отправляться в обратный путь от Библиотеки им. Пушкина через Интернациональную, Гагарина и Комсомольский мост на проспект Карла Маркса.

- № 73 — в направлении посёлка Чкаловский автобусы поедут с Красного Пути через Интернациональную, Гагарина и Комсомольский мост на проспект Карла Маркса, затем свернут на Маяковского с остановками у «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамта», «Госпиталя», «Дома Туриста», «Площади Ленина» и магазина «Голубой огонёк». В обратном направлении схема останется без изменений.

- № 94 — автобусы направят с моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе с остановкой на «Ул. Тарской», затем с левым поворотом на Герцена.

- № 343 Н — с Красного Пути транспорт повернёт направо на Фрунзе (без остановки «По требованию»), развернётся под мостом и проследует по Фрунзе с остановкой на «Ул. Тарской», затем — на Герцена.

В городском департаменте транспорта рекомендуют омичам заранее планировать поездки с учетом временных изменений. Уточнить графики движения, интервалы и фактическое расположение автобусов можно по телефону 90-12-12 или на сайте АО «Пассажирсервис».

Ранее КП-Омск сообщала, как в городе пройдет День Крещения Руси

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