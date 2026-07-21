Омичам рассказали, как в городе пройдет День Крещения Руси

Фото: Александр Труш

В Омской области готовятся к масштабным торжествам, приуроченным к Дню Крещения Руси. Праздник отметят 26 июля. Программа включает богослужение, крестный ход и насыщенную культурную программу.

На пресс-конференции подробно о мероприятиях рассказали протоиерей и секретарь Омского епархиального управления Дмитрий Олихов, иерей, руководитель пресс службы Омской епархии Виктор Сыромятников и заместитель директора по развитию БУК «ОЦК «Сибиряк» Ольга Воронцова.

Торжества начнутся с праздничной Божественной Литургии в Успенском кафедральном соборе — служба стартует в 7:00 и продлится до 9:30. Затем в 10:00 под колокольный звон начнется крестный ход — его возглавят владыка, митрополит и архиерей Омской епархии.

По словам Дмитрия Владимировича Олихова, маршрут пройдет от Успенского собора до Свято Никольского Казачьего собора по Любинскому проспекту, с минимальным перекрытием дорог. По пути запланированы остановки у часовен и святилищ, где совершат небольшие молебствия. В прошлом году в шествии приняли участие 7,5–8 тысяч омичей, в этом году организаторы рассчитывают на еще большее количество. Для верующих из районов (в радиусе до 100 км от Омска) организуют подвоз, каждый городской храм выставит своих хоругвеносцев — так сформируется большая колонна с хоругвями.

Особую значимость празднику придает принесение в Омское Прииртышье иконы Божией Матери, написанной в XVII веке.

«При организации таких больших церковных торжеств хорошо, когда в них принимает участие святыня», — отметил Виктор Сыромятников.

Икону доставят из Тобольска 24 июля в Успенский кафедральный собор, где она будет доступна для поклонения до 26 июля, а в день праздника ее пронесут до Свято Никольского Казачьего собора.

После крестного хода на территории сквера Казачьего собора развернется масштабная программа для гостей всех возрастов. С 11:00 до 15:00 на сцене выступят более 10 ведущих коллективов Омской области.

Параллельно будут работать локальные площадки: выездная колокольня, уличный кинотеатр с трансляциями православных мультфильмов, спортивная зона, семейная площадка с хороводами, народными играми, выставками русских народных инструментов и мастер классами. Для самых маленьких откроется площадка «Лучик света», где там детям расскажут, как изображают ангелов. Также запланирован мастер класс по мобильной съемке на фоне храма, ярмарка омских мастеров и арт объекты.

Отдельный колорит празднику добавит участие этнографического комплекса «Старина сибирская» из Большеречья: гости смогут попробовать чай с сушками, посетить мастер классы и гончарную мастерскую.

Организаторы напоминают: участникам крестного хода рекомендуется надеть традиционную одежду, взять с собой лично чтимый образ, а также воду — особенно если в шествии участвуют дети. Специальные памятки об участии уже доступны на приходах Омской епархии.

Автор: Милена Семенова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автомобили батырам и тонны чак-чака: как Омск принял главный татарский праздник страны

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru