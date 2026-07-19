Автомобили батырам и тонны чак-чака: как Омск принял главный татарский праздник страны

Праздник собрал около 100 атлетов из 30 регионов России и тысячи туристов со всей страны Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прошел Федеральный Сабантуй-2026. Парк «Зеленый остров» превратился в настоящую столицу татарской культуры, где гости могли насладиться национальной музыкой, традиционными забавами и зрелищными спортивными состязаниями. Корреспондент «КП-Омск» побывала на открытие фестиваля и предлагает посмотреть яркие фотографии с события.

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Торжества стартовали в 11:00, хотя тематические площадки начали работу значительно раньше. В церемонии открытия приняли участие многочисленные официальные лица, главными из которых стали губернатор Омской области Виталий Хоценко и раис Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона подчеркнул, что татары и омичи всегда вместе не только в радости, но и в горе, напомнив о помощи республики во время сильного паводка 2 года назад. Масштабный театрализованный пролог с участием артистов Омской области и Татарстана открыл праздничный день, а на главной сцене парка с утра до вечера выступали национальные коллективы со всей страны.

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главным спортивным событием стала национальная борьба корэш, в которой атлеты обхватывают соперника поясом и пытаются повалить его на землю. В турнире приняли участие около 100 борцов из 30 регионов России. Схватки получались короткими и очень зрелищными. Омичи завоевали 3 золотые медали в различных весовых категориях. Абсолютным Батыром Сабантуя стал Радик Салахов из Татарстана, который в финале победил омского атлета Шамиля Мусаева. Оба борца получили в награду по автомобилю.

Помимо спортивных состязаний, гости праздника с удовольствием изучали тематические площадки. На территории работали мастера народных промыслов, продававшие свистульки, серьги, одежду и тюбетейки. Огромной популярностью пользовалась зона с традиционными татарскими забавами, где посетители разбивали палкой горшки с завязанными глазами, сражались на бревне на подушках и забирались на наклонное бревно. Колоритные подворья встречали каждого гостя ароматом прелого сена и свежеиспеченными оладьями. Отдельным центром притяжения стала зона с национальными кушаньями, где продавали чак-чак, хворост, слоеный пирог губадью и плов стоимостью 300 рублей за порцию. Настоящий ажиотаж вызвала очередь за бесплатной шурпой и татарским чаем из самого большого в мире самовара. Федеральный Сабантуй вновь подтвердил свой статус одного из самых ярких и многонациональных праздников региона, объединяющего людей через культуру, спорт и гастрономию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа «PIZZA» получила именную звезду на омской аллее пожеланий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru