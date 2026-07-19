Пенсионерка и ее 5-летний внук погибли в страшном пожаре в Омской области

Следователи дадут правовую оценку действиям профилактических служб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Следственном комитете России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели 2 человек на пожаре. Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в Москаленском районе и унесла жизни ребенка и пожилой женщины.

По версии следствия, днем 18 июля во время пожара в 1 из домов в селе Элита Москаленского района погибли 5-летний мальчик и его 63-летняя бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительными причинами возгорания называют неосторожное обращение с огнем либо неисправность электрической проводки. Точная причина случившегося будет установлена только после проведения соответствующих пожарно-технических и судебных экспертиз. В настоящее время проводятся активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отдельное внимание следователи уделят работе надзорных органов. В ходе расследования будет в обязательном порядке проверено соблюдение законодательства со стороны работников профилактических служб, действиям которых дадут строгую правовую оценку. Подобные трагедии подчеркивают критическую важность соблюдения правил пожарной безопасности в частном секторе и необходимости регулярной проверки состояния электропроводки в жилых домах. Следственный комитет призывает граждан ответственно относиться к эксплуатации отопительных приборов и не оставлять детей без присмотра.

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