Смертельный огонь в Омской области: 2 человека погибли при пожаре

Огнем уничтожена кровля на площади 96 квадратных метров. Фото: МЧС России по Омской области

Сегодня в МЧС России рассказали о страшных последствиях огненной стихии за минувшие сутки. Как сообщили в ведомстве, 18 июля в Москаленском районе произошел смертельный пожар, унесший жизни 2 человек, а всего за дежурные сутки экстренные службы региона отреагировали на 20 возгораний и 4 дорожно-транспортных происшествия.

Сигнал о чрезвычайной ситуации в селе Элита поступил на пульт дежурного 18 июля в 14:59. На момент прибытия пожарных расчетов горела веранда квартиры 1 и кровля 2-квартирного дома на всей площади. Существовала прямая угроза перехода пламени на рядом стоящие хозяйственные постройки. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России из квартиры 2 успели эвакуироваться 2 человека. В результате разгула стихии повреждено и разобрано: веранда квартиры 1 на площади 32 квадратных метра и кровля дома на площади 96 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. В тушении пожара также были задействованы работники Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольная пожарная команда. Ликвидация открытого горения была завершена в 16:15. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают точную причину трагедии. Статистика за минувшие дежурные сутки демонстрирует высокую нагрузку на экстренные службы региона, спасатели реагировали на 20 пожаров и 4 ДТП. Специалисты призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать о задымлениях по экстренным номерам.

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