На трассе под Омском в ДТП погибла водитель «Хавала»

Полиция поделилась страшными фото с места ЧП. Фото: УМВД России по Омской области

Накануне, 17 июля, в 17:00 в Омской области произошла авария со смертельным исходом. На 36-м км дороги Марьяновка-Шербакуль 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Хавал М6» съехала в левый кювет. Подробностями поделились в региональном УМВД.

Водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир иномарки, мужчина 1996 года рождения, с травмами был доставлен в больницу. На месте трагедии отработали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Окончательные причины и обстоятельства аварии установит проверка.

Фото: УМВД России по Омской области

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