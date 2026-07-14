Традиции, спорт и национальная кухня: Как пройдет в городе XXVI Федеральный Сабантуй

Фото: Александр Труш

С 17 по 18 июля в Омске пройдет XXVI Федеральный Сабантуй. О программе праздника на пресс-конференции в областном Доме журналиста рассказали организаторы: министр культуры Омской области Юрий Трофимов и директор Омского Дома Дружбы Наталья Степанова.

По словам организаторов, праздник объединит представителей более чем 30 субъектов Российской Федерации, а также делегацию из Республики Казахстан. Событие станет одним из центральных в череде мероприятий, приуроченных к статусу Омска как Культурной столицы России 2026 года. По словам Юрия Трофимова, право стать площадкой для столь престижного события, которое ежегодно проходит только в одном регионе страны, Омская область заслужила благодаря долгой подготовке.

Министр подчеркнул особую значимость Сабантуя в Год единства народов России. Подобные народные гулянья традиционно служат важнейшей основой для сближения разных культур.

Наталья Степанова назвала предстоящий Сабантуй логичным продолжением традиции возрождения татарской культуры в регионе. Сабантуй стал для омичей таким же родным и ожидаемым событием, как Масленица или Навруз.

Программа праздника насыщена и разнообразна. Торжества стартуют 17 июля с конных состязаний на Омском ипподроме — одного из самых зрелищных элементов Сабантуя. В тот же вечер в Концертном зале состоится выступление мастеров искусств Республики Татарстан. На одной сцене с прославленным Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан выступят легендарный Омский хор и победители регионального конкурса «Татарская песня».

Основной день празднования, 18 июля, развернется в парке «Зеленый остров». Организаторы решили значительно расширить пространство праздника: активности разместят не только на основной территории, но и на входных зонах, а также на парковке. Гостей ждет торжественное шествие участников, поднятие флага Сабантуя и работа сразу нескольких сцен. Культурную программу из Татарстана дополнит выступление ансамбля «Нардуган» из Нижнекамского района. Атмосферу межнационального единства подчеркнут интерактивные площадки: «Игры народов мира», «Аллея Дружбы» и специальная локация «Наша Победа», где каждый желающий сможет изготовить обереги или написать письма поддержки бойцам.

Спортивная часть Сабантуя будет представлена всероссийскими соревнованиями по национальной борьбе на поясах Корэш: участники поборются за главный приз — живого барана. Омичам предложат испытать себя в традиционных забавах, таких как прыжки в мешках, перетягивании каната и «бое горшков» с завязанными глазами.

Особое внимание на празднике уделят этнографической составляющей и национальной кухне. В парке «Зеленый остров» завершается застройка масштабного татарского подворья и этно деревни Омской области, где будет представлен быт северных районов региона. Кульминацией кулинарной программы станет угощение от коллег из Татарстана, они доставят в Омск четырехметровый самовар и гигантский казан. Мастера из разных регионов проведут мастер классы по приготовлению национальных сладостей.

Организаторы обещают, что программа станет одной из самых масштабных за всю историю проведения праздника, а сам Сабантуй — настоящим символом гостеприимства и единства народов, проживающих в Омской области.

Автор: Милена Семенова

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