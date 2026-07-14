Омские врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Омске офтальмологи успешно помогли со срочным случаем девочке, пострадавшей от клеща. Помощь была оказана в неотложной форме, сообщила пресс-служба областного минздрава на канале ведомства в «Максе».
Семья ребенка ездила на дачу, а через несколько дней после возвращения оттуда родители обнаружили у девочки уплотнение на веке. Врачи областной офтальмологической больницы в итоге обнаружили клеща, который присосался к внутренней стороне века.
В кабинете неотложной помощи врач смог достать членистоногого, фрагментов клеща в глазу ребенка не осталось.
Ранее мы сообщали, что в Омской области каждый 13-й клещ заражен бореллиозом.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru