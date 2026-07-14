Омские врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске офтальмологи успешно помогли со срочным случаем девочке, пострадавшей от клеща. Помощь была оказана в неотложной форме, сообщила пресс-служба областного минздрава на канале ведомства в «Максе».

Семья ребенка ездила на дачу, а через несколько дней после возвращения оттуда родители обнаружили у девочки уплотнение на веке. Врачи областной офтальмологической больницы в итоге обнаружили клеща, который присосался к внутренней стороне века.

В кабинете неотложной помощи врач смог достать членистоногого, фрагментов клеща в глазу ребенка не осталось.

Ранее мы сообщали, что в Омской области каждый 13-й клещ заражен бореллиозом.

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