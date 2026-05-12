Боррелиоз опаснее энцефалита: каждый 13-й клещ в Омской области заражен

С начала сезона к врачам обратились 923 человека, в том числе 351 ребенок Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Омской области с начала активизации клещей за медицинской помощью обратились 923 человека. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 6 мая 2026 года. Среди пострадавших — 351 ребенок. Ведомство отмечает, что эти показатели не превышают средние многолетние значения. Случаев заболеваний, связанных с укусами, на данный момент не зарегистрировано.

Главная опасность этого сезона скрыта в результатах лабораторных исследований. Из проверенных насекомых вирус клещевого энцефалита обнаружили лишь у 0,2%. Однако боррелии, вызывающие болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), выявили у 7,5% клещей. Это означает, что риск столкнуться с переносчиком боррелиоза значительно выше. Также у 0,4% насекомых обнаружены возбудители эрлихиоза и анаплазмоза.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — это инфекционное заболевание, которое поражает кожу, суставы, нервную систему и сердце. В отличие от клещевого энцефалита, против болезни Лайма не существует вакцины. Характерным ранним признаком инфекции является появление на месте укуса красноты, которая со временем увеличивается в размерах, образуя кольцевидную эритему. Если не начать лечение вовремя, инфекция может перейти в хроническую форму и привести к серьезным осложнениям, включая артриты и невриты.

Для профилактики в регионе уже обработано более 1000 гектаров территорий вокруг учреждений, парков и кладбищ. Массовую вакцинацию прошли более 33 тысяч омичей. Прививка защищает только от энцефалита, поэтому защита от других инфекций, включая боррелиоз, зависит от осторожности самих жителей.

Специалисты напоминают о правилах безопасности:

— Одежда должна быть светлой, с плотно прилегающими манжетами; штанины нужно заправлять в носки или обувь.

— Каждые 15 минут необходимо проводить само- и взаимоосмотры.

— Нельзя садиться на траву и приносить в дом лесные цветы или ветки без осмотра.

— При обнаружении клеща его нужно удалить в медучреждении и сдать на анализ.

Круглосуточную помощь взрослым омичам оказывают в Клиническом диагностическом центре (Центральный округ), ГК БСМП № 2 (Октябрьский округ), поликлинике № 1 ГБ № 3 (Советский округ) и других учреждениях по районам. Детей принимают в Городской детской клинической больнице № 3 и районных детских поликлиниках.

Исследования клещей проводят в Омском НИИ природно-очаговых инфекций и Центре гигиены и эпидемиологии. Если клеща нет, можно сдать анализ крови на раннюю диагностику инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Товарищей вытаскивали через люк»: появились подробности спасения детей в страшном ДТП на трассе Омск—Тюмень

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru