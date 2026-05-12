«Товарищей вытаскивали через люк»: появились подробности спасения детей в страшном ДТП на трассе Омск—Тюмень

Сегодня, 12 мая, в министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии детей, выживших в страшной аварии на трассе Омск—Тюмень. В больнице их навестил глава ведомства Дмитрий Маркелов.

Как сообщили в минздраве, тяжелых травм удалось избежать, так как все пассажиры были пристегнуты. На данный момент семеро детей 15-17 лет находятся в удовлетворительном состоянии. Также в аварии пострадали двое взрослых: водитель школьной «Газели» и сопровождавшая детей педагог, одному из них проведена операция.

Напомним, трагедия случилась вечером, 10 мая. Школьники малиновской средней школы возвращались с соревнований из Тюкалинска. На 519-м км трассы Омск—Тюмень водитель школьной «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Один ребенок, по уточненным данным 13-летний мальчик, погиб на месте происшествия.

На встрече министр подробно побеседовал с двумя подростками: Глебом Машковским и Кириллом Керсановым. Они поделились воспоминаниями об аварии и подробностями спасения товарищей.

«Когда мы врезались, многие спали. Все были ошарашены. Одна девочка потеряла сознание, мы вытащили ее через люк, так как «Газель» лежала на боку», — приводит запись разговора министра с подростками «12 Канал».

Глеб и Кирилл выбрались из «Газели» сами, а затем продолжили спасать, вытаскивая их из покореженной машины, товарищей.

«Какая-то женщина тоже остановилась, вызвала скорую, дала нам воды», — рассказали ребята.

Дмитрий Маркелов поблагодарил подростков за мужество и находчивость.

«Ваши действия помогли спасти людей, молодцы!», — заявил он.

Напомним, по факту трагедии в СУ СКР по Омской области завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушении правил дорожного движения, в результате которого наступила смерть человека».

