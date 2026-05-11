У микроавтобуса разбита вся передняя часть. Фото: УМВД по Омской области

В УМВД по Омской области опубликовали кадры с места вчерашнего жуткого ДТП со школьным автобусом, в котором погиб ребенок.

«Около 16:30 на 519-м километре федеральной дороги Тюмень—Омск» водитель школьного автобуса «Газель» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком», — прокомментировал причины трагедии заместитель начальника Управления Госавтоинспекции по Омской области Игорь Триколе.

Источник видео: УМВД по Омской области

В «Газели» находились дети из деревни Малиновка, восемь спортсменов возвращались домой из Тюкалинска, с соревнований по футболу и волейболу. Как рассказала директор малиновской школы Наталья Самохвалова, погибший школьник был среди спортсменов самым младшим. Ему было всего 12 лет, остальным по 14-15. В правоохранительных органах добавили, что в тот день он вообще не должен был ехать на соревнования, но мальчику пришлось подменить товарища. Еще два ребенка добирались домой самостоятельно, и поэтому смогли избежать аварии.

Как сообщили в региональном минздраве, семеро детей получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения. На месте работали медики Центра медицины катастроф и Тюкалинской ЦРБ. Также в списках пострадавших двое взрослых — водитель «Газели» и сопровождавшая группу детей педагог.

На опубликованных УМВД кадрах видно, что школьный автобус сильно пострадал. У «Газели» разбита левая передняя часть и стекла. На фото видна также фура, с которой столкнулся микроавтобус, у нее порван тент.

Фото: УМВД по Омской области

Окончательные причины и обстоятельства аварии еще устанавливаются, однако по факту ДТП в СУ СКР уже возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушении правил дорожного движения, в результате которого наступила смерть человека».

Ход проверки и расследования контролирует областная прокуратура.

