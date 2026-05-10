Страшная авария на трассе под Тюкалинском унесла жизнь 12-летнего ребенка. Мальчик погиб на месте ДТП при столкновении школьного автобуса и большегруза. Остальных несовершеннолетних пассажиров и водителя «ГАЗели» госпитализировали. В региональном УМВД уточнили, что трагедия произошла днем 10 мая на 519-м километре трассы Тюмень-Омск.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Тюкалинский» в 16:30. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в момент рокового столкновения автомобилей в салоне автобуса находились восемь детей. Один мальчик погиб на месте ЧП. В больницу попали семеро школьников и перевозивший их водитель. Врачи диагностировали у них травмы различной тяжести.
Как уточнили в областной прокуратуре, дети возвращались в деревню Малиновка из города Тюкалинск. Туда они ездили на соревнования по волейболу и футболу, мероприятия проводились на базе районного МБУ допобразования «Детско-юношеский центр». Отметим, что первоначально сообщалась предварительная информация о поездке школьников в кино.
На случившееся уже отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По моему поручению оказание помощи контролируют министр здравоохранения Дмитрий Анатольевич Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Леонтьевич Кубиц и глава района Иван Иванович Куцевич», — сказал глава региона.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и уточняют обстоятельства смертельной трагедии. Окончательные выводы будут объявлены позже. Власти и прокуратура продолжат держать на контроле ход разбирательств.
«На месте происшествия в целях координации действий правоохранительных органов находится и.о. Тюкалинского межрайонного прокурора Омской области Марина Гулиева <...>. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» сообщила, что на автодороге «Подъезд к Чернолучью» погибла 76-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
