Омских авиапассажиров скоординировали по автотранспорту в столицу Казахстана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Омский аэропорт разместил схему с указанием места стоянки трансферного автобуса, который доставит пассажиров в аэропорт ближайшего казахстанского города для дальнейшего полета в Астану.

«Уважаемые пассажиры авиакомпании Vietjet Qazaqstan, оформившие услугу по доставке автобусом в Петропавловск и в обратном направлении. Размещаем схему парковочного комплекса Омского аэропорта с указанием места стоянки трансферного автобуса. Здесь будет производиться высадка и посадка пассажиров. Ориентир — международный терминал А», — говорится в сообщении МАХ-канала омского аэропорта.

Фото: МАХ-канала омского аэропорта

Также пассажиров, выбравших новый вариант путешествия в Астану, предупреждают, что возле автобуса их будет встречать представитель авиакомпании. Время отправления автобуса из Омска — 0:00. Ранее КП-Омск сообщала о том, что казахстанская авиакомпания Vietjet Qazaqstan отменила все авиарейсы между Омском и Казахстаном до 20 июля. Пассажирам, пользовавшимися прямыми самолетами по маршруту «Астана—Омск—Астана», теперь предлагается добираться на российскую территорию с помощью автобусов.

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