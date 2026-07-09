Компания Vietjet Qazaqstan отменила все авиарейсы между Омском и Казахстаном

Авиакомпания предлагает теперь омичам немного полетать над Казахстаном, а после прокатиться до Омска на автобусе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Vietjet Qazaqstan, после молчаливой трехдневной отмены рейсов из Омска в Астану, выпустила обращение для омских пассажиров. Два рейса, выполнявшиеся в ежедневном режиме, отменяются пока до 20 июля. В качестве альтернативы, авиакомпания Vietjet Qazaqstan предлагает пользоваться автобусом.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Омска и невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания, наша компания временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту «Астана—Омск—Астана» до 20 июля 2026 года. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, а также минимизации рисков длительных задержек и вынужденных изменений расписания. Информация о выполнении последующих рейсов будет обновляться по мере развития ситуации. Пассажиры рейсов, затронутых изменениями, будут проинформированы индивидуально по контактным данным, указанным при бронировании», — говорится в официальном релизе, размещенном на официальном сайте Vietjet Qazaqstan.

Также казахская авиакомпания предложила вариант для пассажиров, пользовавшихся ее услугами для перелета из Омска в Астану. Начиная с 14 июля 2026 года, Vietjet Qazaqstan организует следующий вариант перевозки пассажиров: самолетом из Астаны в Петропавловск, а из Петропавловска — автобусом в Омск. Аналогичный вариант перевозки будет организован и в обратном направлении. Ранее КП-Омск сообщала, что самолеты из Омска в Казахстан не летают уже третьи сутки.

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