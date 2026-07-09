Самолеты из Омска в Казахстан не летают уже третьи сутки

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиационное сообщение Омска с Астаной не происходит уже третьи сутки. Сегодня, 9 июля, произошла очередная отмена двух рейсов, стабильно соединявших воздушным мостом Омскую область с Республикой Казахстан.

Информация об очередной отмене рейсов из Омска в Казахстан появилась сегодня на онлайн-табло омского аэропорта. Не вылетел согласно расписанию — в 11:00 — утренний рейс IQ522. Также не взлетит сегодня в 20 часов 10 минут из омского аэропорта самолет рейса IQ516. Оба рейса обслуживает казахская авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Самолеты должны были переправить омских пассажиров в столицу Казахстана — город Астану. Добавим, что отмена рейсов из Омска в Казахстан происходит уже третий день: самолеты в соседнюю республику не вылетали 7 и 8 июля. Проблемы с авиасообщением Омска с Казахстаном начались после атаки Омской вражескими БПЛА, которая произошла во второй половине дня 6 июля.

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